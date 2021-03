Dader bloedbad Boulder ’paranoïde, zieke zonderling’ met strafblad

Een paranoïde, zonderlinge jongeman, geobsedeerd door vermeende islamofobie. Zo omschrijven bekenden de 21-jarige man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de schietpartij in een supermarkt in Boulder, in de Amerikaanse staat Colorado. Bij het bloedbad kwamen tien mensen om het leven. Wat bezielde Ahmad Al Aliwi? En hadden de autoriteiten hem gezien zijn strafblad en psychische problemen niet eerder van straat moeten halen?