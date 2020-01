Vals alarm geval coronavirus in Brussels ziekenhuis

Het ziekenhuis UMC Sint-Pieter in Brussel had eerder op de dag bevestigd dat iemand was opgenomen die mogelijk besmet was met het coronavirus. De patiënt was geïsoleerd en alle voorzorgsmaatregelen waren genomen om te vermijden dat hij andere mensen, patiënten of personeel, zou besmetten.

De Chinese man had zich met symptomen gemeld die dezelfde waren als die van het coronavirus, maar bloedonderzoek wees uit dat hij dit virus niet heeft.

