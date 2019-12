Boerendeal: dit houdt het in

Een van de maatregelen van de gesloten deal: vee gaat vaker de wei in. Ⓒ ANP

Amsterdam - Minder eiwit in het voer voor melkvee, extra weidegang en de mest aanlengen met water. Met deze drie maatregelen willen dertien agrarische organisaties verenigd in het Landbouwcollectief per direct de stikstofuitstoot in de veehouderij verlagen. De punten maken deel uit van een raamakkoord dat het collectief heeft gesloten met premier Rutte en landbouwminister Schouten.