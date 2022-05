Hoogleraar: geen paniek, apenpokken beter te stoppen dan corona

Op Twitter beargumenteert Bleeker-Rovers waarom. Ze voert aan dat het virus dat apenpokken veroorzaakt vooral door intensief contact ontstaat en pas nadat mensen symptomen hebben ontwikkeld. De bultjes die de ziekte aan de huid veroorzaakt zijn „zeer zichtbaar en herkenbaar.”

Tegen apenpokken is bovendien een werkzaam vaccin beschikbaar: vaccins die tegen de pokken werken, kunnen ook dit virus bestrijden. Als ze op tijd worden toegediend aan iemand die contact heeft gehad met een patiënt, kunnen de vaccins ook symptomen voorkomen of op zijn minst de kans op ernstige ziekte verlagen, schrijft de hoogleraar. Vrijdag maakte het RIVM bekend dat een eerste besmetting in Nederland is geconstateerd. In andere Europese landen hebben tientallen mensen de ziekte recent opgelopen.

Om de overdracht te stoppen, is het belangrijk dat mensen alert zijn op de klachten die het veroorzaakt en dan in isolatie gaan. De eerste symptomen ontstaan na 5 tot 21 dagen. Voordat de blaasjes en bultjes op de huid verschijnen, krijgen mensen last van klachten als koorts, hoofdpijn, rugpijn en gezwollen lymfeklieren. Bleeker-Rovers adviseert mensen die contact hebben gehad met een vermoedelijke patiënt die de ziekte heeft, of die ergens zijn geweest waar besmettingen zijn ontstaan, zoals het Darklands festival in België, om bij deze symptomen al contact met een arts op te nemen.

De internist-infectioloog spreekt overigens liever van monkeypox, om verwarring te voorkomen. De Nederlandse term apenpokken wordt op Aruba, Bonaire, Curaçao en in Suriname vaak gebruikt om krentenbaard mee aan te duiden. Dat is een heel andere aandoening. Ook de apen waar de naam naar verwijst kloppen eigenlijk niet, zegt de hoogleraar. „Het virus is alleen voor het eerst vastgesteld bij uit Afrika geïmporteerde apen, maar komt vooral voor bij knaagdieren.”

De hoogleraar wijst erop dat kinderen, zwangeren en mensen met een verstoord afweersysteem meer risico lopen op complicaties en overlijden. „De meeste mensen herstellen na 2-4 weken vanzelf. Zij blijven besmettelijk totdat de korstjes zijn ingedroogd.”