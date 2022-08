Nog tot vrijdag kurkdroog: neerslagtekort ’uitzonderlijk’

Wie een blik werpt op de kaart van het KNMI waarop het neerslagtekort wordt weergegeven, ziet dat met name in het oosten en zuiden van het land sprake is van een enorm tekort: Nederland kleurt donkerrood. Maar ook in andere delen zitten onder meer boeren en de scheepvaart te springen om meer water.

„Het landelijke neerslagtekort lag vrijdag op 285 millimeter en dat zal de komende tijd verder gaan toenemen. Komende donderdag of vrijdag zal het neerslagtekort naar alle waarschijnlijkheid oplopen tot ruim 300 millimeter. Dat is sinds 1906 slechts 5 keer eerder voorgekomen tijdens het groeiseizoen”, aldus meteoroloog Jelmer van der Graaff van Weer.nl.

„Al aan het begin van het groeiseizoen liep het neerslagtekort op tot boven de vijf procent droogste jaren. De oorzaak daarvan was een combinatie van zeer droog en extreem zonnig weer. In de tweede helft van mei en in juni stabiliseerde het neerslagtekort tijdelijk door enkele regen- en onweersbuien, maar begin juli brak een nieuwe zeer droge periode aan. In combinatie met hoge temperaturen en veel zonneschijn liep het neerslagtekort razendsnel op”, aldus Van der Graaff.

Het wordt de tweede keer in vier jaar tijd dat het landelijke neerslagtekort oploopt tot boven de 300 millimeter. In 2018 bereikte het landelijke neerslagtekort een piek van 309 millimeter op 9 augustus, waarna het de rest van augustus en september rond de 300 millimeter bleef schommelen. Naast 2018 en 2022 was het de afgelopen jaren ook in 2019 en 2020 op sommige plekken zeer droog. Van 2018 tot en met 2020 was het landelijk neerslagtekort meer dan 200 mm. Niet eerder gebeurde dat drie jaren achter elkaar.