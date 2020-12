19-jarige Urker bedreigde burgemeester: ’Ik maak je af’

Het is 5 december ’s nachts zeer onrustig op Urk. Tal van jongeren zijn de straat opgegaan met zwaar vuurwerk. Ook de veroordeelde 19-jarige verdachte is op de been. Hij pakt zijn telefoon en besluit zijn boosheid op de nieuwe SGP-burgemeester Cees van den Bos (40) te botvieren. Via Messenger stuurt hij een bericht aan de burgemeester met daarin volgens het OM ’forse beledigingen’ en de woorden ’ik maak je af’.

Diezelfde nacht wordt hij aangehouden. Bij de politierechter verklaarde de tiener dat hij was aangeschoten en niet verwachtte dat het zo hoog zou worden opgenomen. Hij was boos omdat hij op internet zag dat vrienden van hem werden aangehouden door de politie, maar hij was niet van plan de burgemeester echt iets aan te doen. „Dat hoor ik vaker”, zei de politierechter, „maar iemand die bedreigd wordt, weet dat niet.”

Onrust op Urk

De officier van justitie woog de bijzondere omstandigheden van dat moment mee in zijn strafeis. Al weekenden op rij was het onrustig op Urk. Groepen jongeren verstoorden de openbare orde en gooiden brandbommen naar de politie en ME. Op het moment dat de burgemeester het bericht ontving, zat hij in crisisberaad, terwijl het buiten wel oorlog leek. Dat de verdachte de besluitvorming van de burgemeester heeft willen beïnvloeden, neemt de officier de jongeman zeer kwalijk. Hij eiste een taakstraf van 50 uur en een week celstraf voorwaardelijk als stok achter de deur.

De politierechter geloofde niet dat de verdachte, die zijn daad kenmerkte als ’dom’, weer een dergelijke bedreiging zou uiten en vond een voorwaardelijke celstraf niet nodig. Maar een geldboete, die meestal wordt opgelegd voor een bedreiging, doet geen recht aan de omstandigheden. Ze veroordeelde de verdachte daarom tot een taakstraf van 50 uur.

Bekijk ook: Jongeren Urk trekken stekker uit coronatestbus

Bekijk ook: Groep jongeren zorgt weer voor onrust in Urk

Gemeentehuis

Eerder deze week kregen twee jongeren uit Urk ook al taakstraffen opgelegd. Zij waren betrokken bij ongeregeldheden en vernielingen rondom het gemeentehuis in februari. Ook moeten ze beiden 500 euro aan schadevergoeding betalen. Er werden onder meer ruiten ingegooid, plantenbakken leeg getrokken en er werd een bushokje vernield. Tijdens de ongeregeldheden werd met vuurwerk gegooid en met alarmpistolen in de lucht geschoten.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952