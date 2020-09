Nichtjes vinden werk van (Telegraaf)tekenaars Nico en Lisa Rolle

Katja Roemeling (links) en Karoline Logman tussen de tekeningen van Nico en Lisa Rolle die ze volgende week gaan verkopen. Ⓒ Robert HOETINK

Amsterdam - Een lang verborgen kunstschat komt weer tot leven. Bij het opruimen van hun ouderlijk huis, nadat hun vader in december vorig jaar overleed, stuitten de zussen Katja Roemeling en Karoline Logman op een tiental grote mappen vol bijzondere tekeningen. Het was de nalatenschap van hun oudoom en -tante, Nico en Lisa Rolle, die daar ruim dertig jaar op zolder had gelegen.