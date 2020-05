Nieuw relletje Trump - Obama in de maak

De twee kissebissen al een tijdje. Obama bekritiseerde het coronabeleid van Donald Trump, die moet toezien hoe zijn land verreweg het meeste coronadoden ter wereld te verduren heeft gekregen met chaotische taferelen in New York, zoals een gebrek aan begraafplaatsen, tot gevolg.

De oud-president deed dat eerder in een uitgelekt gesprek, en herhaalde zijn kritiek over ’de mensen die het beleid bepalen’ recentelijk in een toespraak aan studenten.

De huidige Amerikaanse president Donald Trump, op zijn beurt, slaat hard op de trom over ’Obamagate’, een term die al eerder is gevallen, maar nu weer boven tafel komt. De term lijkt aan te duiden dat zijn voorganger zich rechtstreeks zou bemoeien met de gehekelde ondervragingen van de FBI inzake oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn.

Voor een kwalijke rol van Obama is nog geen concrete aanwijzing te vinden, maar president Trump kondigt de Obamagate al met veel tamtam aan, mogelijk zinspelend op de openbaring van meer documenten.

Nieuwe rel

In de nieuwste episode lijkt een decennialange traditie te gaan sneuvelen. Die schrijft voor dat presidenten hun voorganger uitnodigen in de East Room waar een portret onthuld zal worden van president en First Lady. Alle presidenten hangen er, van George Washington tot George W. Bush.

Ook Barack Obama deed zijn duit in het zakje.

Toen het portret van laatstgenoemde werd onthuld, zei Barack Obama, groot criticaster van Bush: „Hoewel we politiek gezien anders zijn, gaat het presidentschap verder dan die verschillen.” De plechtigheden worden dan diplomatiek opgelost.

Tot dit jaar, heeft NBC News begrepen. De ceremonie zou niet doorgaan. President Trump is niet bang om een traditie te breken aangezien hij Obama met herhaaldelijke aanvallen op Twitter al langere tijd frontaal aanvalt, zo schrijft de nieuwszender, en ook Obama zou weigeren zolang Trump in het Witte Huis zetelt – ook na een mogelijke herverkiezing.

Hillary

Het hele schilderij lijkt futiel, maar heeft grote ceremoniële waarde als we Hillary Clinton moeten geloven. „Het is iets dat je daadwerkelijk, meer dan iedere andere handeling, een plek in de geschiedenis van dit gebouw geeft, voor alle leeftijden, en alle generaties”, zei ze eerder.