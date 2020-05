Huishoudboekje koning blijft mistig

Vorig jaar ontstond ophef toen duidelijk werd dat de vorst een vergoeding kreeg voor het onderhoud van paleisinventaris, terwijl die in het bezit van de staat is en door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onderhouden wordt. Premier Rutte reageerde destijds dat die vergoeding is verwerkt in een vast bedrag (B-component) dat in 1970 is vastgesteld, waarna de specificatie van de kosten is losgelaten. Sindsdien zijn de kosten voor levensonderhoud en meubels gedaald, maar kosten voor ICT en het onderhoud van de koninklijke grafkelders in Delft gestegen.

Het is volgens het college niet de bedoeling dat functionele materiële uitgaven door de koning privé worden betaald, maar ook niet dat hij er structureel meer geld voor ontvangt dan hij uitgeeft. Daarom bepleiten de rekenmeesters dat het kabinet de vergoeding elke vijf jaar tegen het licht houdt om te kijken of die de kosten dekt. Zo wordt transparantie bereikt en tegelijkertijd discussies zoals over de paleisinventaris voorkomen.

Premier Rutte legt het advies naast zich neer. Hij stelt dat de huidige vergoedingensystematiek expliciet in 2008 is afgesproken en voldoende ruimte biedt om veranderingen op te vangen. „Een vijfjaarlijkse beoordeling of de hoogte van deze B-component aangepast moet worden op basis van nieuwe ontwikkelingen is hierom niet benodigd”, vindt de minister-president.

Hij wijst er ook op dat het aanpassen van de vergoeding een wetswijziging vereist die door twee derde van het parlement moeten worden goedgekeurd.