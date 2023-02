Van der Burg negeert rechter: handhaaft langere beslistermijn asielaanvraag

Door de hoge instroom en beperkte capaciteit bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) besloot het kabinet in augustus dat de wettelijke termijn waarbinnen een asielbesluit moet worden genomen omhoog gaat van maximaal zes naar negen maanden.

Op 6 januari heeft de rechtbank Den Haag dat besluit van tafel geveegd en het kabinet opgedragen toch sneller te besluiten over asielaanvragen. Er zou onvoldoende gemotiveerd zijn dat er sprake is van een situatie waarin een groot aantal vreemdelingen op hetzelfde moment een aanvraag indient.

Van der Burg is het daar niet mee eens, schrijft hij aan de Tweede Kamer. „De instroom van eerste asielaanvragen bedroeg in 2022 bijna 60 procent meer dan in het pre-coronajaar 2019.” De staatssecretaris ziet in de cijfers aanleiding om de langere beslisperiode te handhaven.

’Niet realistisch’

„Daaruit trek ik de conclusie dat het niet realistisch is om in het komende jaar te verwachten dat de IND de asielaanvragen zorgvuldig kan behandelen binnen de standaard wettelijke termijn van zes maanden. Ik acht het noodzakelijk om de verlenging van de wettelijke beslistermijn met negen maanden voor asielaanvragen ook toe te passen op asielaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.”

De VVD-bewindsman wil wel sneller oordelen over een aanvraag zodra dat kan. „Hierbij wordt aangetekend dat zodra duidelijk is dat de IND weer binnen de wettelijke termijn van zes maanden kan beslissen, de maatregel wordt afgeschaft. Omstreeks 1 juli 2023 zal worden beoordeeld of de maatregel nog in stand moet blijven of dat de voorraad bij de IND zich zodanig heeft ontwikkeld dat een verlenging van de wettelijke beslistermijn niet meer noodzakelijk is.” Het is nog onduidelijk of het besluit wordt aangevochten.