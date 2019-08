Vrouw (23) overlijdt na aanvaring door waterscooter

Ⓒ Venema Media

NEERLANGEL - Een 23-jarige vrouw uit Deursen-Dennenburg (Noord-Brabant) is zaterdagmiddag overleden nadat ze op de Maas was overvaren door een waterscooter. Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur aan de Maasdijk in Neerlangel (Noord-Brabant).