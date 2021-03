Experts: aangepaste stembusgang kan verkiezingsuitslag beïnvloeden

Verkiezingen

Lijsttrekkers kruisen de degens in Den Bosch

De lijsttrekkers van de zeven grootste partijen in de Kamer kruisen vanavond de degens in Den Bosch. Tijdens het Debat van het Zuiden kunnen de partijen punten scoren op onderwerpen die belangrijk zijn voor kiezers in de regio’s Noord-Brabant en Limburg.