Meer geheime documenten gevonden bij Biden, nu bij hem thuis

Het nieuwe geheime materiaal werd aangetroffen „tussen persoonlijke en politieke documenten”, aldus Bidens advocaat Richard Sauber in de Witte Huis-verklaring. „Op één na zijn al deze documenten gevonden in de opslagruimte in de garage van de residentie van de president in Wilmington. Een document bestaande uit één pagina werd ontdekt tussen opgeslagen materialen in een aangrenzende kamer.”

De medewerkers van Biden verwittigden onmiddellijk het ministerie van Justitie, dat een onderzoek heeft geopend naar de kwestie, en ervoor zorgde dat het de documenten in ontvangst kon nemen. Een ander huis van Biden - in Rehoboth Beach, eveneens in Delaware - werd ook doorzocht maar daar werden geen geclassificeerde documenten gevonden.

Bekijk ook: Biden geeft Republikeinen schot voor open doel met documentenblunder

Biden zei „volledig” aan het justitieel onderzoek te zullen meewerken. „Zoals ik eerder deze week zei, mensen weten dat ik geheim materiaal serieus neem. Ik heb ook gezegd dat we volledig meewerken aan de beoordeling van het ministerie van Justitie”, aldus de president.

De vondst van de documenten ligt gevoelig in de Verenigde Staten. Bidens voorganger Donald Trump ondervindt juridische problemen omdat hij na zijn aftreden meer dan driehonderd geheime documenten naar huis meenam. Biden was hier zelf ook kritisch over. Om de schijn van partijdigheid weg te nemen heeft minister van Justitie Merrick Garland, net als Biden een Democraat, voor de beoordeling van de kwestie een federale aanklager benoemd die tijdens Trumps ambtstermijn (2017-2021) is aangesteld.