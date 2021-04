Corona-uitbraak in gevangenis Veenhuizen, gedetineerden in quarantaine op eigen cel

Premium Binnenland

Oud-marinier blikt terug op bizar avontuur: ’Ik vertrouwde niemand meer’

Na er tientallen jaren over hebben te gezwegen, doet oud-marinier Ronald van Leeuwen een boekje open over een hachelijk avontuur in Zuid-Amerika. Als piepjonge militair belandde hij in een Venezolaanse cel op verdenking van drugssmokkel en spionage en wist hij alleen dankzij zijn militaire vaardighe...