’Servers Trump gehackt door campagneteam Clinton’

Het zou gaan om digitale infiltratie-aanvallen op computerservers in onder meer de Trump Tower en het Witte Huis. Vooral dat laatste ligt gevoelig, ook onder Democraten. De pogingen om belastende informatie te vinden over Trump vonden in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 plaats, waarin Hillary Clinton tegenover hem stond. Maar ook tijdens Trumps presidentschap zou de Republikein zijn bespioneerd.

Mogelijk wordt ook de rol van voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton nog onderzocht in ’Russiagate’. Ⓒ Blondet Eliot/Abaca/Sipa USA

De onthullingen volgen op een onderzoek van speciaal aanklager John Durham naar de herkomst van ’Russiagate’ - het verhaal dat Trump te linken is aan de Russen. Durham stelt informatie te hebben dat een niet nader genoemd internetbedrijf (’Tech Executive-1’) werd ingehuurd om het digitale verkeer van Trump te onderscheppen op verschillende servers.

Afgelopen jaar werd advocaat Michael Sussman, gespecialiseerd in cybersecurity, al ondervraagd door de FBI. Hij ontkende toen voor Clinton te werken; mogelijk komt hij daardoor nu in de problemen vanwege het afleggen van een valse verklaring. Uit zijn facturen blijkt namelijk dat hij wel degelijk samenwerkte met het campagneteam van Clinton op zoek naar belastende informatie, aldus de aanklacht van afgelopen vrijdag.

In hetzelfde onderzoek kwamen de Russisch-Amerikaanse adviseur Igor Danchenko en advocaat Kevin Clinesmith ook al in de problemen vanwege problematische verklaringen. Intussen klinken ook onder Democraten geluiden om Clintons rol te onderzoeken in de poging om Trump in verband te brengen met het Kremlin, zoals in het beruchte Steele dossier.

Verraad

Trump sprak eerder meermaals het vermoeden uit dat hij bespioneerd werd. Hij reageerde dit weekend woest op het ’schandaal’ en stelde dat de onthullingen „groter zijn dan Watergate.” Volgens hem gaat het om ’niet te betwisten bewijs’ van een spionageoperatie waarvoor de verantwoordelijken voor de rechter moeten worden gesleept. „Tijdens een sterkere periode van ons land zou op deze misdaad de doodstraf hebben gestaan”, meldt hij in een verklaring.