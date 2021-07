Premium Binnenland

Eindelijk duidelijkheid: dit zijn de regels voor vakantieganger op Franse camping

De regels voor op de Franse campings en vakantieparken deze zomer zijn eindelijk duidelijk: de pass sanitaire is nodig om het terrein op te komen, maar daarna kunnen vakantiegangers gaan en staan waar ze willen. Er is dus geen test- of vaccinatiebewijs nodig om op de camping zelf te zwemmen, naar he...