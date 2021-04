Automobiliste (23) die woning Hoorn binnenreed mogelijk onder invloed

De bewoners zaten op de bank in de woonkamer toen de auto door de gevel het huis binnenreed. Hun kinderen lagen boven te slapen.

De politie stelt zondagochtend dat er een indicatie is dat „zij middelen heeft gebruikt die de rijvaardigheid beïnvloeden.” Daarom is een bloedtest afgenomen om te onderzoeken of dit ook het geval is. Haar rijbewijs heeft de vrouw moeten inleveren. Getuigen hadden gezien dat ze snel reed.

De woning staat op de kruising van de Gerard den Brabanderweg en de Maasweg.