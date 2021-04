Binnenland

Automobilist (20) verongelukt in het Zeeuwse Kapelle

Een 20-jarige buitenlandse automobilist is maandag in het ziekenhuis overleden, nadat hij eerder op de dag in het Zeeuwse Kapelle door onbekende oorzaak in een sloot was gereden. Bij het ongeval aan de Weg langs de Zeedijk was geen ander voertuig betrokken.