’Hoop dat ze niet wegkomt met een of twee jaar cel’ Vervolging vermeende slavenhoudster belangrijk voor jezidi’s: ’Hele families uitgemoord door IS’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Wahhab Hassoo: „Belangrijke stap op weg naar rechtvaardigheid.” Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Met een mengeling van hoop en scepsis kijken jezidi’s in Nederland uit naar de rechtszaak tegen Hasna A. uit Hengelo, de IS-vrouw die dinsdag in Rotterdam voor de rechter staat. „Ik hoop dat ze een straf krijgt die past bij wat ze gedaan heeft en niet wegkomt met een of twee jaar cel.”