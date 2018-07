Hogere militaire activiteit rond Noord-Korea

Er bestaat grote bezorgdheid over een nieuwe nucleaire test door Pyongyang. Ⓒ AP

SEOUL/PEKING - Zuid-Korea is in hoge staat van paraatheid in de aanloop naar een andere belangrijke viering in Noord-Korea, de 85ste verjaardag van de oprichting van het volksleger komende dinsdag. Die komt na de onlangs gehouden militaire parades. Aan beide kanten van de grens staan grote concentraties aan militair materieel terwijl er grote bezorgdheid is over een nieuwe nucleaire test door Pyongyang.