Nigerianen staan in de rij voor nieuwe bankbiljetten

Door Ruud Elmendorp Kopieer naar clipboard

Een lange rij bij een pinautomaat in de Nigeriaanse stad Kano. Ⓒ Foto AFP

ABUJA - Ellenlange rijen bij geldautomaten in Nigeria vorige week. Dat was het gevolg van de verplichte invoering van nieuwe bankbiljetten in het West-Afrikaanse land met een bevolking van 219 miljoen mensen. Gelukkig greep de rechter in.