Amsterdam weert dronken Britten en introduceert blowverbod

Wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) presenteerde woensdag zijn langverwachte toerismeplannen. Het meest in het oog springen maatregelen die overlastgevende toeristen moeten weren.

„We zijn allemaal heel trots op onze stad. Die heeft ook wat te bieden. Musea, de grachtengordel, vrijheid”, zegt Mbarki. Maar hij ziet dat die Amsterdamse waarden vercommercialiseerd worden. „Ze zijn uitgebuit, met als doel om geld te verdienen. Daar lopen we nu tegenaan.”

Komend jaar trapt de gemeente af met een stay away-campagne tegen bezoekers die puur voor alcohol, drugs en seks komen. Daarnaast gaat zij samen met horeca-ondernemers en touroperators vrijgezellenfeesten ontmoedigen, net als kroegentochten. De openingstijden van cafés en ramen op de Wallen worden aangescherpt, er komen minder op- en afstapplekken voor feestsloepen én een blowverbod in delen van de binnenstad.

Slingerende fietsers

„Iedereen wil een leefbare stad, of je nu bewoner, ondernemer of bezoeker bent. Niks doen is geen optie”, zegt Mbarki. „Bezoekers blijven welkom. Maar we willen dat bezoek bijdraagt en geen afbreuk doet. Het beeld van Amsterdam als plek waar je los kan gaan, proberen we te begrenzen.”

Die eerste maatregelen lijken vooral gericht op dronken Britten in delen van het centrum waar veel Amsterdammers niet of nauwelijks nog komen. Bewoners hebben niettemin last van keurige kwaliteitstoeristen die vier op een rij banjeren, slingeren over het fietspad of hutjemutje op de pont of in de tram staan.

De wethouder wil daarom ook het totale aantal toeristen terugbrengen. „We willen kijken hoe we riviercruises kunnen beperken: de instroom van het water de stad in.” Maar hij wijst ook op crowdmanagement, zoals attracties die met reserveringssystemen de rijen van straat halen. „Spreiden kan ook helpen. Het is niet alleen drukte in fysieke aantallen, maar het is ook welk moment van de dag waar.”

Overtoerisme is een globaal probleem, ook in steden die geen coffeeshops of rosse buurt hebben. Moet Amsterdam niet ook gewoon kijken naar het enorme aanbod van allerlei musea dat blijft groeien? „Dat is dat dilemma: hoe mooier en bereikbaarder we de stad maken, hoe meer mensen er naartoe komen. Die paradox leven we letterlijk in Amsterdam.”

Na overlast en overtoerisme aanpakken, is er een derde speerpunt: het aantal hotelovernachtingen terugdringen. In 2019 waren er 21 miljoen. Mbarki wil vakantieverhuur van woningen aanscherpen en onderzoek doen hoe de toerismebelasting een rol kan spelen. „Kan het ook een sturingsinstrument zijn? Dat willen we echt goed onderzoeken.”

Daarnaast wil hij hotels ’transformeren’ naar woningen of een kantoor. Onderzoek moet uitwijzen of hier überhaupt animo voor is onder hotelbazen, nu het toerisme weer aantrekt.

Meervaart

Spreiding van toeristen door de stad blijft een belangrijke maatregel. Mbarki denkt dat de nieuwe Meervaart in Osdorp bijvoorbeeld een plek kan creëren waar bezoekers een deel van hun tijd zullen doorbrengen. Hij noemt het ’de meerkernige stad’. Daarvoor is het wel belangrijk dat de trams en ponten de drukte aan kunnen.

Mbarki benadrukt dat het ’echt gaat om de samenhang’ en niet de maatregelen afzonderlijk. „Ik denk dat de kracht ook zit in de som.” Bovendien mag de gemeenteraad meedenken. Zo opperde Denk onlangs nog voor een verplichte spoedcursus verkeersveiligheid als toeristen een fiets huren. „We hebben de visie vanuit het college op papier gezet en gaan heel graag met de gemeenteraad in gesprek over de maatregelen. Ik sta open voor iedere suggestie en aanscherping.”