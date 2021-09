A2-tunnel in Maastricht in beide richtingen dicht door autobrand

Binnenland

Grootste drukte op wegen richting strand Zandvoort

De grootste drukte op de wegen in Nederland is woensdagmiddag richting het strand van Zandvoort. Richting Bloemendaal kan de filetijd oplopen tot 45 minuten. In Zuid-Holland en Zeeland is er ook enige vertraging richting de kustplaatsen, maar minder dan naar Zandvoort, meldt de ANWB.