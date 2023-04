Premium Het beste van De Telegraaf

Robert Kennedy Jr. for president, of toch niet? ’Hij is zeer gevaarlijk’

Door Jan Postma

Robert Kennedy Jr. tijdens een protest tegen de coronamaatregelen. Ⓒ ANP / HH

Hij is de neef van John F. Kennedy en de zoon van Robert F. Kennedy. En hij is de nieuwste telg uit de befaamde Kennedy-dynastie die zich kandidaat stelt voor het presidentschap. Het is echter nog maar de vraag of de magische Kennedy-achternaam Robert F. Kennedy Jr. kan helpen. Hij staat bekend als een radicale anti-vaccin activist en vervreemdde van zijn eigen familie.