Statenlid Forum loopt over naar Otten

Baljeu verlaat Forum uit loyaliteit met Otten en Jeroen de Vries, die de partij eveneens verlieten. „Ik vindt het schandalig hoe Thierry Baudet Henk Otten kapot heeft gemaakt door hem in de media zonder wederhoor van schandalige zaken te beschuldigen.”

Die kritiek had hij naar eigen zeggen intern al geuit, waarop Baudet hem zijn statenlidmaatschap probeerde te ontnemen. Nu sluit hij zich aan bij Otten, mede-oprichter van Forum die brak met Baudet, volgens de laatste wegens poging tot fraude en achteroverdrukken van ledengeld. Otten houdt het op een richtingenstrijd. Hij bereidt een smaadzaak voor tegen de aantijgingen.

Ook voor Baljeu zijn afgezien van zijn afkeer van de omgangsvormen binnen Forum inhoudelijke overwegingen leidend. „Ons gaat het om het ideaal van een goed bestuurd Nederland. Met het leiderschap van Baudet komen we er niet. Hij is alleen maar bezig de hele dag loyaliteitesten te doen bij zijn eigen mensen.” Volgens Baljeu wil de nieuwe partij onder leiding van Otten dat Nederland in de EU blijven. FvD wil een Nexit.

Behalve Baljeu stapt ook het Zeeuwse Statenlid Robert Brunke uit Forum voor Democratie, zo maakte hij maandag bekend. Brunke zegt de standpunten van Forum niet langer te kunnen verdedigen. „We werden ontvangen als rechtse partij. Daar voelde ik me sowieso al niet in thuis, maar nu loopt het de spuigaten uit.” Ook zint het hem niet dat ’privé-oorlogjes’ tussen Baudet en Otten via de media zijn uitgevochten.

Hij stapt dan ook niet over naar de afsplitsing die Henk Otten opricht samen met mede-senatoren Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker. „Ik wil er niks mee te maken hebben. Mijn Zeeuwse achterban, daar zitten mijn kiezers.”

Of Brunke, eigenaar van een broodjeszaak in Vlissingen, niet vooraf had kunnen weten van wat voor partij hij lid werd? „Nee. Ik ben al lid vanaf het begin. Toen ging het vooral over democratisering.”