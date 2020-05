Nog twaalf landen die geen coronabesmettingen melden

Het bewind van de Noord-Koreaanse despoot Kim Jong-un liegt vermoedelijk dat er geen coronagevallen in het land zijn geconstateerd. Ⓒ FOTO REUTERS

AMSTERDAM - De coronacrisis is met recht een pandemie. Er zijn amper landen te vinden in de wereld, waar nog geen gevallen van besmetting met Covid-19 zijn gerapporteerd. Maar ze zijn er wel degelijk en het zijn bijna allemaal eilandstaten in de Stille Oceaan.