Vangrail redt leven van Portugese trucker, vriend en zoontje (1): ’Anders hadden ze nu hiernaast in het uitvaartcentrum gelegen’

Het opruimen van de ravage die vanochtend vroeg ontstond op de afrit Echt van de A2 in noordelijke richting gaat nog zeker tot morgenochtend duren. Bergingswerkers en Rijkswaterstaat werken de hele komende nacht door. De afrit Echt, komend vanuit het zuiden, blijft tot morgen dicht. De bestuurster is tijdens haar rit mogelijk in slaap gevallen.