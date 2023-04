Premium Het beste van De Telegraaf

’We kunnen niet om afspraken met veilige derde landen heen’ Nog meer asielzoekers naar ons land: wat kunnen we doen aan die toestroom?

Den Haag - Opnieuw moet het kabinet het verwachte aantal asielzoekers naar boven bijstellen. Mogelijk kloppen er dit jaar 76.000 asielzoekers in Nederland aan. Van de belofte om de instroom in te dammen, wordt weinig meer vernomen. In het kabinet is er deze week weer over gesproken, maar niemand durft te zeggen wanneer er effectieve maatregelen komen. Wat kunnen Nederland en Europa doen om de toestroom te kanaliseren? „Uiteindelijk kunnen we niet om afspraken met derde landen heen.”