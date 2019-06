Grote brand in Berkel: houd ramen en deuren dicht

De brand is naast een kringkoopwinkel ontstaan. Ⓒ MediaTv

BERKEL - In het Zuid-Hollandse Berkel zijn in de wijde omtrek rookwolken te zien door een uitslaande brand in een meubelzaak aan de Veilingweg. Brandweereenheden zijn massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden.