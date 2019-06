Vijf gewonden door grote brand Berkel

Het vuur sloeg al snel over naar de naastgelegen kringloopwinkel Rataplan aan de Veilingweg, maar ook enkele huizen en een gararagebox vatten vlam. Met man en macht poogde de brandweer te voorkomen dat de brand nog verder uit zou breiden, vertelde een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Aan het eind van de middag was de rook fors minder, maar was de brandweer nog druk bezig met de bluswerkzaamheden. „Het gaat de goede kant, maar als we nu stoppen is er een goede kans dat het vuur weer oplaait.”

De brand werd gemeld omstreeks 14.15 uur, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hoeveel panden nog in gevaar zijn om verzwolgen te worden door de vlammenzee is nog onduidelijk. Naast meerdere kazernes die zijn uitgerukt om de brand te bestrijden worden ook een blusrobot en een crashtender van Rotterdam the Hague Airport ingezet. De laatste wordt normaal ingezet bij vliegtuigongelukken.

Bij de brand kwam enorm veel rook vrij die vanuit de verre omgeving was te zien, van Rotterdam tot aan Den Haag en Utrecht. Er is een NL-Alert ’Lansingerland’ verstuurd, vooral voor inwoners van Pijnacker dreigden donkere rookwolken doordat de wind die kant opwaaide. Mensen werden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

Explosies

Volgens omstanders waren er ook explosies te horen tijdens de brand. De Veiligheidsregio kan nog niet aangeven wat er zou zijn ontploft. Ook reizigers met het openbaar vervoer ondervinden hinder van de brand. In verband met de brand en de daarmee gepaard gaande rook rijden er op last van de brandweer voorlopig in beide richtingen geen metro's tussen station Meijersplein in Rotterdam en Pijnacker-Zuid.