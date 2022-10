Fikse kritiek Kamer op subsidiepot opleidingen: ’Budget voor cursus hypnose’

Sinds dit jaar trekt het kabinet ruim 200 miljoen euro per jaar uit voor dat zogenoemde STAP-budget, dat in plaats van de fiscale aftrekpost voor scholingskosten kwam. Wie met succes een aanvraag indient, kan 1000 euro krijgen om een opleiding te doen. De voorwaarde is wel dat die cursus iemand helpt op de arbeidsmarkt.

Maar de regeling leidde al snel tot kritiek: de Vereniging tegen Kwakzalverij vreesde bijvoorbeeld dat er belastinggeld zou worden besteed aan opleidingen zonder toegevoegde waarde. Er zijn ook signalen dat opleiders snel de prijs van hun cursussen verhogen omdat niet uitmaakt hoeveel een cursus kost, als het maar onder 1000 euro blijft.

’Is dit waar we belastinggeld aan uitgeven?’

Ook in de Tweede Kamer klinkt inmiddels veel kritiek op de subsidiepot. „Er zitten opleidingen tussen waarvan je je afvraagt: is dit waar we belastinggeld aan uitgeven?”, zegt CDA-Kamerlid Palland. CU-Kamerlid Ceder vraagt zich af ’waarom de gemeenschap moet betalen voor het opleiden van werknemers’: „Ik dat niet een taak voor werkgevers.” Hij ziet liever dat het opleidingsgeld gaat naar werklozen of mensen met een lager opleidingsniveau.

VVD-Kamerlid Smals wijst er daarnaast op dat kleine opleiders buiten de boot vallen omdat ze, door hun kleine omzet, niet voldoen aan de voorwaarden van het STAP-budget: „De huidige subsidievoorwaarden zorgen voor oneerlijke concurrentie.” SP-Kamerlid Van Kent wil een meldpunt oprichten voor mensen met klachten over de subsidiepot.

Minister Van Gennip kwam donderdag nog niet toe aan het beantwoorden van de vragen, omdat het debat flink uitliep. Ze komt er op een later moment op terug.