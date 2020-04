48-jarige Hagenaar aangehouden om dodelijke steekpartij

Na een melding over het incident troffen agenten de neergestoken man zwaargewond aan. Even later overleed hij ter plaatse aan zijn verwondingen.

De 48-jarige man werd aangehouden op de Valkenboslaan. Hij was lichtgewond en werd naar het ziekenhuis vervoerd. Na behandeling is hij naar een politiebureau gebracht, waar hij momenteel wordt verhoord. Ook worden getuigen van de steekpartij verhoord.

De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Wat de toedracht is van de steekpartij is evenmin bekend.