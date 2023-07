Televisiekabel van poedelnaakte vrouw in beslag genomen om geluidsoverlast

Beeld ter illustratie Ⓒ Shutterstock

LEEUWARDEN - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in Leeuwarden een televisiekabel in beslag genomen. Even na middernacht kwam bij de politie de melding binnen van geluidsoverlast aan de Spoorstraat.