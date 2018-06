Verdachte moord Savannah blijft vastzitten

De komende periode zal er nog aanvullend onderzoek worden gedaan naar de zaak. Aanvankelijk ging het Openbaar Ministerie (OM) uit van doodslag, maar het onderzoek heeft bewijs opgeleverd voor moord, waarbij sprake is van voorbedachten rade.

Savannah werd in juni dood gevonden in een sloot op een industrieterrein, nadat ze enkele dagen vermist was. Ze verdween op 1 juni nadat ze een afspraakje had met de toen nog zestienjarige jongen uit Den Bosch.

Donderdag bracht RTL Nieuws naar buiten dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog altijd niet kan vaststellen of er bij Savannah sprake van een misdrijf of een natuurlijke dood. Dat kan gevolgen hebben voor de vervolging van de verdachte, die tot nu toe altijd heeft ontkend dat hij betrokken is bij haar dood.

Bekijk ook: Doodsoorzaak Savannah nog mysterie

’Voorbarig’

Volgens het OM is het volstrekt voorbarig om die conclusie te trekken. „Het onderzoek is nog in volle gang. De forensische onderzoeken worden begin 2018 afgerond”, zegt het OM.

Het OM kraakte onlangs de telefoon van de Bosschenaar. Informatie uit deze telefoon was aanleiding voor een zoekactie in het buitengebied van Bunschoten op 19 november. De telefoon en portemonnee van Savannah zijn nog altijd niet gevonden.

Het onderzoek naar de persoonlijkheid van de jongen is klaar maar heeft weinig antwoorden opgeleverd. Daarom wordt hij enige tijd geobserveerd in een speciaal centrum.