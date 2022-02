Bijna 20 jaar voor verkrachten en doden Zaanse Milica van Doorn

Van Doorn werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in de Zaanse wijk Kogerveld verkracht en met extreem geweld om het leven gebracht. De zaak bleef lang onopgelost. A. kwam in 2017 als verdachte in beeld na een zogeheten DNA-verwantschapsonderzoek waaraan A. niet wilde meewerken maar zijn broer wel. Een in het lichaam van het slachtoffer gevonden spermaspoor wees A. als vermoedelijke dader aan.

Na een reeks wisselende verklaringen zei A. dat hij een geheime seksuele relatie met Van Doorn heeft gehad. Dat zou het onmiskenbare spoor moeten verklaren. Het hof gelooft dat verhaal niet: „Een volstrekt ongeloofwaardig verhaal, dat extra kwetsend is voor de nabestaanden van Milica.”

Bleef ontkennen

De rechtbank legde A. in 2018 twintig jaar cel op. Hij ging daartegen in hoger beroep. Later wilde hij dat weer intrekken, maar dat accepteerde het hof in dat late stadium niet meer, in het belang van de waarheidsvinding en van de nabestaanden. Tijdens het proces bij het Amsterdamse hof bleef A. ontkennen. Hij hield vast aan een korte, vooraf opgestelde verklaring en wilde geen nadere vragen beantwoorden. Donderdag herhaalde hij, voorafgaand aan de uitspraak, dat hij niet de dader is.

Het hof vond in beginsel twintig jaar cel op zijn plaats. Het rechtscollege moest bij het bepalen van de straf rekening houden met een eerdere veroordeling van A. en met het feit dat de zaak in hoger beroep langer heeft geduurd dan gewenst.