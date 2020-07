Rikketikbeurs twee keer afgelast wegens corona en nu online veiling

De beroemde Rikketikbeurs in Houten is voor de tweede keer wegens corona afgelast.

HOUTEN - Nu de internationaal vermaarde Rikketikbeurs in Houten voor de tweede keer is afgelast vanwege corona, is een online veiling opgetuigd waarmee ongedurige horlogeverzamelaars de tijd tot de geplande najaarsbeurs kunnen overbruggen.