’Bedreiging tegen getuige Geleense moskee onacceptabel’

Parlementair journalist Niels Rigter doet verslag vanuit Den Haag. Volg zijn tweets onderaan dit artikel.

De bedreigingen richten zich vooral tegen Hajer Harzi, die tegenover de commissie vertelde hoe een ’gewoon moskeetje’, Al Houda in Geleen, werd overgenomen door salafisten. Die werkten de oude imam eruit omdat die niet streng genoeg in de leer was, trokken miljoenen aan uit de Golf en programmeerden predikers die de moskeegangers stimuleerden zich af te keren van de Nederlandse samenleving. Harzi vertelde hoe ze erover vruchteloos aan de bel trok bij de gemeente en haar vrees zag bevestigd toen twee moskeebestuurders werden gearresteerd voor witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en ronselen voor de jhad.

En waarvoor integratiedeskundige Kelik Yücel als getuige na Harzi al waarschuwde, gebeurde nog geen dag later: er kwamen doodsbedreigingen binnen die rechtstreeks verwezen naar de stichting achter de nieuwe, gematigde moskee die Harzi had opgericht. De bedreigingsvideo, waarin de boodschap werd verkondigd door gemaskerde mannen, zou zelfs zijn gericht aan haar dochtertje, zo berichtte De Limburger.

Bekijk ook: Het minimumpakket van integratie

Zorgen om intimidatie

„Als dit klopt, wil ik namens de hele commissie aangeven dat we dit zorgelijk vinden”, reageerde Rog na een dag van verhoren. „En dat het niet acceptabel is dat iemand die onder ede getuigt voor de Tweede Kamer slachtoffer wordt van bedreigingen of intimidatie.”

Harzi toonde zich tijdens het verhoor strijdbaar, en lijkt ook nu niet van haar stuk gebracht. Donderdagavond doet ze haar relaas nog eens in tv-programma Op1.

Ook de voormalig directeur van de omstreden stichting Waqf, Nasr el Damanhoury, moest donderdag komen opdraven. Zijn stichting kwam negatief in het nieuws nadat hij een Rotterdams gebouw kocht met geld uit Qatar. Die donatie ging rechtstreeks naar de notaris. De geldstromen zijn dus niet buiten het toezicht gegaan, stelt El Damanhoury. Hij is naar eigen zeggen slechts „een beleggingsadviseur.”

Bekijk ook: Verspreiding salafisme moet worden gestopt

Parlementair journalist Niels Rigter doet verslag vanuit Den Haag.