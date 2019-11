Tien jaar cel voor Wildersbedreiger Junaid I.

Junaid I. Ⓒ Petra Urban

Schiphol - De Pakistaan Junaid I. is maandag veroordeeld tot een celstraf van tien jaar omdat hij van plan was Geert Wilders te vermoorden. Aanleiding was de wedstrijd voor spotprenten over de profeet Mohammed die de PVV’er had uitgeschreven. De rechtbank acht de 27-jarige man schuldig aan het voorbereiden van een moord met terroristisch oogmerk.