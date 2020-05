Aantal coronapatiënten op ic neemt af met 3 tot 252

„De tragere daling is vermoedelijk gerelateerd aan het weekendrooster tijdens Hemelvaart, waarbij ontslag van de ic gemiddeld later op de dag optreedt. We verwachten dat de daling verder door zal zetten richting de 150, medio volgende week”, aldus Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

251 patiënten liggen op een Nederlandse ic, 1 patiënt verblijft nog in Duitsland. Het aantal corona-opnames buiten de ic bedraagt momenteel 863, dat is een afname van 59 ten opzichte van donderdag.