Reisadvies Spanje aangescherpt

„In heel Spanje neemt het aantal Covid-19 besmettingen toe. Uitzonderlijke hoge toenames worden gesignaleerd in de provincies Barcelona en Lerida”, motiveert het ministerie. „Om deze reden gaan deze provincies per direct van geel (let op veiligheidsrisico’s) maar oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Quarantaine

In totaal staan er vanaf maandag dus zes provincies op oranje. Deze liggen in de noordelijke regio’s Catalonië Aragón, Castilië en León. Na een noodzakelijke reis naar een oranje gebied raadt de overheid dringend aan om in thuisquarantaine te gaan.