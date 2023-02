Mysterie rond gigantische bal aan Japans strand ontrafeld

De Japanse kuststad Hamamatsu was sinds enkele dagen in de ban van een grote, ijzeren bal die was aangespoeld op het strand. Met een diameter van bijna 1,5 meter riep de bal veel vragen op. Er werd bijvoorbeeld gedacht aan een ufo of een spionagetoestel. De bal kreeg bijvoorbeeld ook de bijnaam Godzilla Egg.

De politie bakende een veiligheidszone af en haalde er experts bij. Zelfs een explosieventeam kwam ter plaatse. Er werd ook een röntgenfoto van het voorwerp gemaakt om meer informatie te verkrijgen.

Bekijk ook: Japanse stad in de ban van mysterieuze metalen bal

Uiteindelijk werd het donderdag verwijderd van het strand. Volgens de locatie autoriteiten zal het een tijdje bijgehouden worden en zullen ze het daarna definitief afvoeren. Maar wat het precies is, hebben de autoriteiten nog niet gezegd. „Ik denk dat iedereen in Hamamatsu City zich zorgen maakte en nieuwsgierig was naar waar het om ging, maar ik ben opgelucht dat het onderzoek voorbij is”, vertelde een plaatselijke ambtenaar aan Japanse media.

’Heel herkenbaar’

In het buitenland zijn ze er wel vrij zeker van wat het mysterieuze voorwerp is. Professor Mark Inall, oceanograaf bij de Scottish Association for Marine Science, vertelde aan BBC dat hij het onmiddellijk herkend had: een boei. „Het is heel herkenbaar”, zei hij tegen de BBC. „We gebruiken ze om instrumenten drijvend te houden in de oceaan.” Volgens de professor is het opmerkelijk dat het object niet sneller herkend werd, maar hij begreep wel dat de gemiddelde burger het niet zou kennen: „Het zou verward kunnen worden met een mijn uit de Tweede Wereldoorlog ... maar daar zouden er spikes uit steken.”

De professor verklaart dat zulke boeien door stormweer bijvoorbeeld kunnen losraken en dat ze nog jarenlang kunnen ronddrijven. Daardoor verliezen ze uiteindelijk ook hun markeringen.

Op het internet is er vooral veel verbazing voor de reactie van de Japanners, maar de lokale autoriteiten kunnen ook op veel begrip rekenen. Zeker doordat er de laatste tijd verschillende mysterieuze objecten uit de lucht werden geschoten in onder meer het Noord-Amerikaanse luchtruim. „Gezien de recente gebeurtenissen... kan ik begrijpen dat er belangstelling is voor een ongeïdentificeerd drijvend voorwerp”, zei professor Inall.