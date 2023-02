Syrische ’wonderbaby’ ontslagen uit ziekenhuis en opgehaald door tante

Het Syrische meisje werd bij de stad Jindires vermoedelijk nog na de beving onder het puin geboren. Ze was nog met de navelstreng verbonden aan haar moeder. Ze bleef als enige overlevende achter en werd na tien uur gevonden. Haar vader, moeder en vier broers en zussen werden bedolven door de aardbeving en hebben het niet gered. Het kindje werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd ze in een couveuse gelegd. „Had ze er een uur langer gelegen, had ze het niet overleefd”, zeiden de dokters volgens persbureau AP. „Ze had bulten, blauwe plekken en ademde nauwelijks.”

Bekijk ook: Duizenden willen Syrische baby adopteren die werd gered na aardbeving

De beelden van de reddingswerkers die haar vonden, gingen heel de wereld over. Het kindje woog 3,175 kilogram, wat betekent dat de zwangerschap zo goed als compleet was. Maar haar lichaamstemperatuur was wel gezakt naar 35 graden Celsius. Ook bleek ze een gekneusd ruggetje te hebben.

„Dit meisje betekent zoveel voor ons, want ze is de enige van haar familie die er nog is”, zegt een oom van het meisje tegen Reuters. „Ze zal een herinnering voor mij zijn, voor haar tante en voor alle andere familieleden in het dorp van haar moeder en vader.”