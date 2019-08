Derde regionale hittegolf op komst: tot wel 30 graden!

Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Berg je paraplu maar weer op, want de warmte komt onze kant op! In het zuidoosten van het land staan alle seinen op groen voor een derde regionale hittegolf. Donderdag werd het al rond de 25 graden in de oostelijke helft van Noord-Brabant en in Noord-Limburg. Vandaag, in het weekeinde en ook begin volgende week blijft het kwik daar (zeer ruim) boven de 25 graden uitkomen. De dertig graden wordt met gemak aangetikt.