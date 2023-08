108-jarige Ajax-fan Tante Es heeft wijze levenslessen voor spelers: ’Gun elkaar ook eens wat’

Ze is de oudste inwoner van Amsterdam, en misschien ook wel de oudste supporter van Ajax. Elselyn Harriette Angelique Fa Si Oen, 108 jaar oud, geniet nog altijd met volle teugen van voetbal. De goedlachse Surinaamse, die vooral Tante Es wordt genoemd, was onlangs speciale gast bij Ajax en sprak er met spelers en oud-spelers. Iedereen was onder de indruk van de vrouw.

Elselyn Harriette Angelique Fa Si Oen, de oudste fan, kreeg een vip-ontvangst bij de eerste thuiswedstrijd van Ajax. Met een brede lach showt zij haar speciaal ontworpen Ajax-shirtje (Tante Es, rugnummer 108). „Heel indrukwekkend, het was echt prachtig.” Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN