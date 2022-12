Plunderaars slaan hun slag tijdens sneeuwstormen Buffalo

Ter illustratie, een politieauto in Buffalo. Ⓒ ANP / Associated Press

Buffalo - In de stad Buffalo in de staat New York hebben ze te kampen met heftige sneeuwstormen. De regio in en rond Buffalo is het zwaarst getroffen regio van de hele VS. Zeker 32 mensen in en rond de stad kwamen door de sneeuw en de kou om het leven. Alsof dat allemaal niet erg genoeg is, zijn in de stad diverse plunderaars actief die het op winkels hebben gemunt.