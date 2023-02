Zeldzaam noorderlicht duidelijk zichtbaar in Nederland: ’Wát een verrassing!’

Zondag was het overdag erg zonnig en in de avond was het helder, volgens Weeronline was de timing van het noorderlicht, ook wel het poollicht genoemd, hierdoor ideaal.

Tekst gaat verder onder de video.

Op sociale media circuleren veel beelden van bewoners die de rode en groene gloed hebben gezien. Bijvoorbeeld door Wouter van Bernebeek die het noorderlicht in het Brabantse Cuijk zag. „Wát een verrassing!”, schrijft hij op Twitter.

Tekst gaat verder onder de video.

Ook op Ameland, in Franeker, Lauwersoog, Nijkerk, Dokkum en Genemuiden werd de felgekleurde lucht waargenomen.

Tekst gaat verder onder de tweets

Het noorderlicht wordt op 800 tot 1000 kilometer boven het aardoppervlak veroorzaakt door een wolk van elektrisch geladen deeltjes die afkomstig is van de zon. Die deeltjes worden met een snelheid van 300 tot 700 kilometer per seconde de ruimte in geslingerd. In de atmosfeer botsen deze deeltjes met zuurstof- en stikstofdeeltjes waardoor er energie vrijkomt en er kleuren te zien zijn aan de hemel.

Door het aardmagnetisch veld worden de elektrisch geladen deeltjes aangetrokken richting de noordpool en de zuidpool; het is dan ook bijzonder dat het fenomeen tot in Nederland te zien is. Niet alleen Nederland werd zondagavond getrakteerd op het kleurenspektakel: ook in Schotland, Noord-Ierland en tot in het zuiden van Engeland werd het waargenomen.

Het is onmogelijk te voorspellen wanneer en waar het verschijnsel zich voordoet, volgens Weeronline zijn er maandagavond weer kansen dat het noorderlicht te zien is. Vooral in Noord-Nederland kan er mogelijk een gekleurde gloed gespot worden aan de hemel, maar die wordt niet zo fraai als zondagavond. Het wordt sowieso lastig om het te zien, aangezien er in de avond en nacht naar dinsdag meer bewolking is. De avonden en nachten erna zijn naar verwachting wel weer helder.