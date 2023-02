Zeldzaam noorderlicht duidelijk zichtbaar in Nederland: ’Wát een verrassing!’

Zondag was het overdag erg zonnig en in de avond was het helder, volgens Weeronline was de timing van het noorderlicht, ook wel het poollicht genoemd, hierdoor ideaal.

Op sociale media circuleren veel beelden van bewoners die de rode en groene gloed hebben gezien. Bijvoorbeeld door Wouter van Bernebeek die het noorderlicht in het Brabantse Cuijk zag. „Wát een verrassing!”, schrijft hij op Twitter.

Tekst gaat verder onder de tweet

Ook op Ameland, in Franeker, Lauwersoog, Nijkerk, Dokkum en Genemuiden werd de felgekleurde lucht waargenomen.

Tekst gaat verder onder de tweets

Het noorderlicht wordt veroorzaakt door een wolk van elektrisch geladen deeltjes, afkomstig van de zon. „Deze geladen deeltjes worden met snelheden van maar liefst 300 tot 700 kilometer per seconde de ruimte in geslingerd”, aldus Weeronline. Nadat deze deeltjes in de atmosfeer belanden, botsen deze met deeltjes zuurstof en stikstof. Als gevolg daarvan komt energie vrij dat resulteert in de kleuren van het noorderlicht.