EU-leiders staan achter vervolging MH17-verdachten

Angela Merkel in gesprek met de Spaanse premier Pedro Sanchez tijdens de top in Brussel. Ⓒ AP

BRUSSEL - De regeringsleiders van alle EU-landen staan achter het besluit om vier verdachten te vervolgen in de zaak van de neergehaalde vlucht MH17. In de conclusies van hun top in Brussel verwelkomen zij het besluit van het internationale Joint Investigation Team (JIT) dat hierover volgend jaar een rechtszaak over begint.