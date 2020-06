Rotterdamse politie ontvangt dreigbrief

Politiebaas Westerbeke vermeldt de dreigbrief in een mail aan al zijn manschappen, die De Telegraaf heeft ingezien. Ⓒ Hannah Anthonysz

ROTTERDAM - De Rotterdamse politie is in een brief ernstig bedreigd. Eenheidschef Westerbeke stelt dat zijn manschappen de laatste weken onder druk staan, mede door de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die om het leven kwam door politiegeweld.