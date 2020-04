Naar school na corona-break: ‘Koortscontrole en gescheiden pauzes’

Verder in de podcast: wat kunnen we leren van China nu de scholen daar weer open zijn? Correspondent Cindy Huijgen vertelt. En onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Joost van Mierlo, deelt opmerkelijke details over Boris Johnsons’ tijd in het ziekenhuis.

Verder brengen thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah nog veel meer coronanieuws. Luister de podcast hier, hieronder of abonneer je via je favoriete podcast app.